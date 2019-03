Ana Pastor: "Podemos ha servido para que los partidos clásicos remuevan sus cimientos"

Vuelve 'El Objetivo' el domingo 21 de septiembre y en la presentación de la nueva temporada Ana Pastor ha hecho un análisis de la actualidad. Acerca de Cataluña, ha mostrado su preocupación por lo que puede ocurrir después del 9 de noviembre y ha dicho que "se está hablando de manera muy ambigua de lo que puede pasar, pero nadie lo llama por su nombre. Tanto si hay consulta como si no, ¿qué va a pasar el día 10?".



Acerca de Podemos, ha respondido que es un partido "que se ha colago en la agenda y ha servido para que los partidos clásicos remuevan sus cimientos, por ejemplo respecto a los medios". Además, ha subrayado que no cree que "sea un fenómeno televisivo exclusivamente, salen en la tele como otros muchos, quizá porque los grandes partidos no han querido estar".



Asimismo, Ana Pastor, ha añadido que Podemos va a tener "la gran prueba en las siguientes elecciones que venga, no sólo en las autonómicas y municipales para ver lo que hacen, si entran en las institiciones y si la gente les da el voto de confianza que han recibido en las europeas. También ha declarado que "la izquierda tiene un panorama complicado, está mucho más fragmentada que antes de mayo".



Preguntada por la polémica en torno a la no aprobación de la ley del Aborto que Gallardón, Ana Pastor ha recordado que gracias a la hemeroteca se pueden comprobar "las veces que Gallardón ha amagado previamente con dimitir". También destaca que "no se entiende muy bien para qué el PP ha intentado cambiar la ley de Aborto si ha rectificado".



En el ámbito social, lamenta que debido a la crisis "hay una parte de la gente que se ha quedado fuera de juego completamente" y califica de "indecencia" el hecho de que "en la España del siglo XXI haya padres que se acuesten sin cenar para que lo hagan sus hijos y al día siguiente no vayan al colegio con hambre".