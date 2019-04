"Mi tiempo para liderar ha pasado", la Maldita Hemeroteca recuerda cómo negaba Patxi López su candidatura a las primarias del PSOE

'MALDITA HEMEROTECA' | SIEMPRE NEGÓ QUE SE FUERA A PRESENTAR A LAS PRIMARIAS

Patxi López ha presentado su candidatura a las primarias del PSOE, pero ¿qué decía antes el exlehendakari sobre postularse para dirigir el PSOE? La 'Maldita Hemeroteca' repasa en El Objetivo las palabras de López. "No, no y no" o "mi tiempo para liderar ha pasado" son algunas de las muchas negativas que daba.