De enemigos íntimos a aliados, la evolución de la relación entre Sánchez y Rivera

CRUCE DE DECLARACIONES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

La Maldita Hemeroteca repasa los discursos de Pedro Sánchez y Albert Rivera en la campaña electoral de las últimas elecciones, en la que ambos políticos no se cansaron de cruzar declaraciones asegurando que no iban a pactar nunca. Ciudadanos no se cansó de decir "no, no y no", mientras que el PSOE tachaba a los naranjas de ser igual que el PP.