Así negaba Ignacio González tener dinero o sociedades en paraísos fiscales: "No tengo ninguna cuenta fuera"

IGNACIO GONZÁLEZ TENÍA 5,4 MILLONES OCULTOS

Maldita Hemeroteca recupera las declaraciones de Ignacio González tras ser detenido en las que aseguraba que "no" ha tenido retribuciones no declaradas a la Agencia Tributaria tras saberse que tenía 5,4 millones ocultos en Colombia y Panamá.: "No tengo ninguna cuenta fuera ni tengo sociedades fuera".