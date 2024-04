La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez, al ser preguntada por Ana Pastor sobre la decisión que tomará el presidente del Gobierno admite que debe "tener la humildad suficiente" para decir que no tiene "ni la menor idea". En esa línea, ha argumentado que si no conocen la decisión los más cercanos de Sánchez ella menos. No obstante, sí que se ha atrevido a vaticinar que no cree que "vayan a ser cinco días" durante los que Sánchez vaya a reflexionar, debido a "la presión".

Asimismo, ha preferido quitar hierro a la denuncia de Manos Limpias puesto que "hoy únicamente se ha admitido a trámite, no es una condena, no es una responsabilidad penal". Incluso, ha explicado que "la mayoría de los penalistas creen que no va a ningún lado desde el punto de vista penal".

Es por esta razón que considera que "estas informaciones no van dirigidas a denunciar una corrupción" sino que buscan "quebrar emocionalmente al presidente del Gobierno". En esa línea, y al "escuchar al PP decir que es una estrategia", Méndez asegura en el caso de que así sea, no la entiende.