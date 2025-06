Javier Chicote afirma que Koldo tiene más grabaciones: "Hablan de muchas más cosas, como operaciones de fontanería"

Javier Chicote ha expuesto que Koldo García habría dejado la información a la vista para que la UCO pudiera encontrarla. A pesar de ello, esa información estaría encriptada. "Las grabaciones, hasta donde sabemos, son del registro de su domicilio", indica el periodista, "del 20 de febrero del año pasado".

"Quiero creer que han tardado en desencriptarlas", afirma Chicote, "porque, de haber tenido la UCO esta información antes creo que la habríamos visto en algún informe porque hay evidencias de delito". El periodista señala que Koldo es una persona "que ha participado en vigilancias, en contravigilancias, que sabe grabar, sabe hacer ese tipo de trabajos".

Chicote señala que el exasesor de Ábalos tendría otras grabaciones escondidas. "Creo que en público no lo va a decir, no lo va a reconocer", expone, "porque, entonces, lo lógico es que lo tuviera que entregar". "Tiene mucho más y la UCO lo está buscando", afirma.

"Si la Guardia Civil va a pedírselo yo creo que lo negara", expone Chicote, "pero, creo que estoy en disposición de asegurarte que hay más grabaciones que hablan de muchas más cosas". Estas, como expone el periodista, hablan "de operaciones de fontanería que se financian con cargo al ministerio que más presupuestos maneja".

En las grabaciones, el propio Koldo se autoimputa, indica Chicote, "no le ha importado que las cogieran, es un poco extraño". "Santos Cerdán no tenía ni idea porque sino no se entiende su actitud", concluye Chicote, "si sabe que estaba grabado en esas condiciones no se habría mantenido con esa firmeza".

