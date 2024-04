El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha recordado este miércoles en El Objetivo algunos precedentes que definen al seudosindicato Manos Limpias. Es esta agrupación la que ha denunciado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por un supuesto delito de tráfico de influencias. Habría sido esta la razón por la que el presidente haya parado para "reflexionar y decidir qué camino tomar".

En concreto, Escolar ha puesto de manifiesto que esta asociación "denunció a Los Lunnis", el programa infantil por excelencia en España durante los primeros años del 2000. La razón es que "en uno de los programas aparecía una boda entre dos personas del mismo sexo". "Claramente, esta en unos ejes de la extrema derecha", ha sentenciado el director de 'elDiario.es'.

Partiendo de esta base, el periodista no da ningún tipo de credibilidad a la denuncia de este seudosindicato -"porque se presentan como sindicato, pero no lo son"-, puesto que "no cumple con unos mínimos" que a la vez recuerda "ha establecido el mismo Tribunal Supremo": "No vale con unos recortes de prensa y sin indicios".