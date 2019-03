Fuentes utilizadas por el programa de 'El Objetivo' del 14 de diciembre de 2014

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN



Dirigentes del PP: “España tiene la Ley de la Transparencia más avanzada de Europa”.

Para verificar esta afirmación se ha acudido al Global Right to Information Rating que elaboran Access Info y el Centre for Law and Democracy de Canadá. En ese ránking, España queda en el puesto 64 de 100, con 76 puntos de 150 posibles.

Además de consultar este ránking, ha intervenido en el programa Victoria Anderica, experta de Access Info. También se ha consultado a los expertos de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) y con Transparencia Internacional (TI), que consideran que la ley tiene deficiencias importantes.

Para comprobar algunas de las cosas que se pueden y no se pueden hacer con el nuevo Portal de la Transparencia, se han consultado los siguientes elementos:

-Sueldo del presidente del Gobierno y su equipo.



-Indemnizaciones por Razón del Abandono del Cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)



-Agenda del Gobierno.



-Recopilatorio de regalos, visitas y viajes del Gobierno Británico publicado en su web de la transparencia.

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla: “El documento mostrado no supone el pago”

En las pruebas de verificación de la semana anterior, Zoido se llevaba un falso al afirmar que estaba “pagando todos los servicios sociales, porque no pagan –la Junta de Andalucía- absolutamente nada”. Después de la emisión del programa el alcalde reiteraba su afirmación por Twitter, y aseguraba que “el documento mostrado no supone el pago”. Se refería a documentos firmados por el interventor de su ayuntamiento que reconocían el pago de 9,67 millones de euros en servicios sociales en el primer semestre del año.

Como el alcalde considera que esas afirmaciones no son suficientes, además contamos con dos justificantes de transferencias bancarias de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento por valor de 2,3 millones a modo de ejemplo.

Por si faltara alguna demostración de que se trata de una demostración falsa, vemos una declaración pública de Zoido en rueda de prensa, hecha poco después de quejarse por Twitter, en la que dice que “de los 30,6 millones de euros previstos en el año 2014, en este, por convenio en materia de servicios sociales e igualdad, la Junta, a día de hoy que estamos en diciembre, 9 de diciembre, tan solo ha ingresado 9,02 millones de euros”.

Esta afirmación demuestra que aunque los pagos van con retraso, como informó desde el principio “El Objetivo”, no es cierto que el ayuntamiento tenga que financiar los servicios sociales, exclusivamente con fondos propios.

SÉ LO QUE HICÍSTEIS CON EL ÚLTIMO CONTRATO

Inés Calderón cuenta algunos de los gastos navideños más sorprendentes de los ayuntamientos en España. Para ello ha utilizado la siguiente información:

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid.

-Expediente de contratación de alumbrado navideño del Ayuntamiento de Valencia.

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Valencia sobre el alumbrado navideño.

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Valencia sobre el alumbrado navideño (II).

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Málaga sobre el alumbrado navideño.

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Motril sobre el alumbrado navideño.

-Anuncio en el BOE de licitación pública para la compra de caramelos para la cabalgata de reyes en Fuenlabrada.

-Pliego del Ayuntamiento de Fuenlabrada para la contratación del suministro de caramelos para la cabalgata.

-Nota de prensa del Ayuntamiento de Sevilla sobre el alumbrado navideño.

