¿Cómo se financian los partidos políticos?

El Españolisto trata de averiguar de dónde procede el dinero que utilizan los partidos políticos y obtiene una resupuesta sencilla. Los financiamos entre todos.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que el Estado debe asignar dinero anualmente a las formaciones que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados.



En total, en 2013 está previsto que la Administración central desembolse casi 53 millones de euros, dinero que será repartido en función del número de escaños y de la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones.



Sin embargo, no es todo, aún hay más. A las subvenciones del Estado para sus gastos, los partidos pueden añadir otras para su seguridad. También cabe mencionar las subvenciones públicas autonómicas y locales, así como subvenciones para gastos electorales.



Todo este "chorreo" de dineo público llega a suponer más del 80% de los ingresos de un partido político en España.



Pero parece que no es suficiente, por lo que también se aceptan donaciones de todo aquel que quiera hacerlas. La misma Ley de Financiación regula las aportaciones privadas que los partidos pueden recibir.



Hay que sumar, además, entre otras aportaciones, donaciones de cuotas de afiliados, propinas de simpatizantes, donaciones de particulares (no pueden hacerse de forma anónima), ingresos por actividades propias y créditos de los bancos.



Pueden tener los partidos numerosas fuentes de ingresos, no como el Españolisto, que cuando tiene dos pagadores o más, Hacienda se le echa encima.