Antonio Maestre ha hablado largo y tendido acerca de la situación de la izquierda tras el 28M, donde "nadie recoge la sangría" de Podemos. En El Objetivo, analiza cómo han podido afectar las polémicas a lo largo de la legislatura entre los socios de Gobierno de cara a la desafección.

Su crítica más dura va dirigida a Podemos, donde cree que "no se concibe" en otro partido que no sea Podemos que no se pida "asunción de responsabilidades a la secretaria general del partido", aludiendo a Ione Belarra y calificando como "debacle" sus resultados.

"Que no se plantee que alguien es responsable de estos resultados y que nadie se lo exija dice un poco de la estructura del partido, que es prácticamente inexistente, muy endogámica y cerrada que no tiene relación ni corrientes dentro del partido", critica.

De cara a los próximos días, Maestre cree que Podemos "no tiene que llegar a un acuerdo con Sumar" porque cree que no está en posición de negociar. "Tiene que plantearse si se suma o va en solitario y se convierte en una formación extraparlamentaria", sentencia.

"Yolanda Díaz no tiene que negociar nada con Podemos porque han demostrado que no suman absolutamente nada. Sabemos lo que restan, mucho, pero como formación, ha quedado claro que Podemos no suma", agrega.