"No nos damos cuenta de lo que es tener 1,19 hijos por mujer en la tasa medida de fecundidad. No llegamos hace mucho tiempo al turno de reemplazo por el 2,1". Así se refirió a la natalidad Ramón Tamames este martes en la moción de censura de Vox. Algo que ha criticado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su réplica: "Solo se ha dirigido a las mujeres en su discurso para reprocharnos la baja fecundidad", le ha dicho Díaz.

La ministra de Trabajo fue más crítica con Tamames, sobre todo, en esta referencia a las mujeres. "Parecemos no existir y, sin embargo, nos ha puesto deberes: nos ha dicho que 2,1 hijos por mujer. ¿Las que no cumplimos con esa ratio, no podemos o no queremos tener hijas, estamos fuera de su realidad, profesor Tamames?", le preguntó. Al rato, cargó contra un "discurso construido en torno a un enorme vacío: las mujeres", para añadir: "Le doy la bienvenido al año 23, le doy la bienvenida a la España de las mujeres".

En la entrevista en El Objetivo, la vicepresidenta ha asegurado que no ha podido hablar con Tamames después de la sesión del Congreso: "Lo haría encantada, pero no he podido". Díaz ha insistido en las críticas de "la concepción" que tiene de las mujeres y de lo que es la "España del siglo XXI". Ha tachado el discurso del exdirigente del PCE de "ausente" por no incluir el "enorme potencial, quizás el gran movimiento transformador de la democracia en nuestro país, que es el movimiento feminista, que son las mujeres".

"El movimiento democrático de mujeres fue importante en la conquista de la democracia. Por tanto, las mujeres llevan trabajando muchos años por la igualdad y por una democracia robusta". Por eso, a la vicepresidenta le "sorprendió los deberes que impuso" a las mujeres y la concepción "tan estricta que tiene de la natalidad en nuestro país". "Quizás si quisiera abordar el profesor Tamames el debate demográfico, lo podría haber hecho con más altura y también haciendo propuestas públicas sobre lo que debemos hacer para corregir. Pero hacer caer sobre las mujeres la responsabilidad de tener hijos e hijas me parece inadecuada y que España es otra cosa a día de hoy", ha zanjado Díaz.