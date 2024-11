El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha repasado en El Objetivo el proceder del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la crisis de la DANA. Sobre el retraso de dos horas del líder del PP valenciano a la reunión con el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), Baldoví ha sentenciado: "Yo ese día no me habría ido de comida ni loco, y no habría llegado tarde a una reunión para tratar ese tema".

Asimismo, ha recordado los procedimientos que seguía él mismo cuando era alcalde de Sueca (Valencia): "A mí me han criticado por suspender las clases en prevención de lo que pudiera pasar, aunque el día siguiente hayamos tenido sol". "Siempre he preferido que me criticaran por ser precavido, que por tener que lamentar alguna desgracia", ha añadido.

Por último, el líder de Compromís ha evaluado la actuación del Gobierno de la Generalitat, la cual ha tachado de "absolutamente infame, no han estado a la altura".