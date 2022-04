Antonio Resines ha explicado en El Objetivo que tardó varios días en acudir al hospital desde que dio positivo en coronavirus, algo que ha calificado de "cagada de cojones".

"Si me hubiese ido antes al hospital no me hubiese pasado. Me hubiesen detectado la pulmonía pero hubiese sido de otro tipo porque la mía era doble bilateral, la peor del mundo", ha asegurado.

El actor asegura que se acuerda hasta su llegada al hospital, pero luego tiene "un caos" hasta que le entubaron: "Y yo como un gilipollas contestaba a los mensajes".