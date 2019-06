Paco deja a cuadros a El Jefe infiltrado: "Estoy obligado a ponerme los guantes, pero solo lo hago si creo que viene el supervisor"

Durante su segundo día, El Jefe infiltrado de Sanamar se traslada hasta Málaga para conocer la sala de elaboración del producto. Allí, conoce a Paco, uno de los empleados que trabaja con la materia prima.

Paco muestra una gran profesionalidad y rapidez de trabajo, algo que se ve salpicado cuando desvela a 'El Jefe' que no sigue las medidas de seguridad. "Nosotros somos guerreros, no necesitamos esos guantes. Solo me los pongo cuando creo que van a venir a revisar", una confesión que indigna a 'El Jefe'.

Otros momentos destacados

El Jefe infiltrado también ha compartido una jornada laboral con Sebastián, ayudante en una cámara frigorífica, y aunque se llega a enfadar por lo lento que este trabaja, termina comprendiendo todo. Sebas tiene una enfermedad y asegura que a pesar de ello intenta "hacer bien su trabajo".

Después, cuando El Jefe infiltrado desvela su verdadera identidad, mantiene una reunión muy tensa con Sebas. "Voy a finalizar tu contrato de manera inmediata", le anuncia el jefe. ¿Qué ocurrirá al final con el empleado?