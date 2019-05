Lourdes se planta llorando ante las críticas de 'La Jefa infiltrada' de Abrasador: "Con 61 años no me llevo estos disgustos más"

"Lourdes, me lo has puesto muy difícil. No nos gusta esa filosofía de trabajo": declara 'La Jefa infiltrada' a Lourdes tras desverlarle su verdadera identidad. "Siendo tan dura conmigo, tú has cometido numerosas incidencias", critica también 'La Jefa'.

Además, 'La Jefa' recuerda a Lourdes que aunque tiene los manuales de presentación de platos de 'Abrasador', ella lo hace a su manera. "Yo hablaré con tu jefe para que te enseñe bien a hacer los platos", destaca 'La Jefa', pero Lourdes no se lo toma bien y destaca, llorando, que "con 61 años" no quiere vivir más "disgustos" así.