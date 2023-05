Kiko acaba de sorprender a 'Paca' con un bailecito impresionante, que, aunque un poco accidentado, ha encantado a su 'aprendiz'. Así se lo hace ver ella en cuanto llega el momento de descansar un ratito y reponer fuerzas. Kiko es bailaor de flamenco desde los 14 años, y cuenta ante las cámaras de El Jefe Infiltrado que ha colaborado con el maestro Antonio Canales.

"De repente nos dicen que se cierra todo: no hay baile, no hay cultura, no hay nada (...) El COVID para nosotros fue tremendísimo. Yo tenía una agenda firmada para el año siguiente con una compañía de aproximadamente 137 bolos", le cuenta a Alicia Coronel, su jefa infiltrada, que le escucha atentamente camuflada bajo la falsa identidad de 'Paca'. Desde entonces, Kiko ha tenido que reinventarse para poder sacar adelante a su familia.

Sin embargo, lamenta no poder pasar más tiempo con su mujer y sus hijos por culpa del trabajo. "Yo salgo a las 7 de la mañana de casa y no llego hasta las 12 de la noche", explica.

La historia de Kiko le ha llegado al corazón a su jefa, pero eso no ha cambiado su opinión con respecto a cómo se comporta en lo profesional. "Voy a tener una charla muy dura con él", asegura, un tanto apenada.