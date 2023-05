Dariela, la encargada de sala de uno de los locales de Toro Burger, ha cometido un "error imperdonable" frente a su jefe infiltrado sin saber quién era realmente. El CEO de la cadena de hamburgueserías gourmets ha sido testigo de cómo la empleada se equivocaba y le añadía imaginación a los ingredientes de los platos que aparecen en la carta del restaurante.

"La carta de Toro Burger es la columna vertebral de nuestro negocio. Tienes que conocerla de punta a punta". Dado Lima reprende a su empleada en la reunión urgente para la que la ha convocado y en la que ha desvelado su auténtica identidad como jefe de la empresa.

"Aquí quiero ser tajante: o te la aprendes o no puedes seguir", le dice con contundencia. Dariela se compromete a estudiarla minuciosamente. Pero aquí no acaban los errores que ha detectado el jefe. "Te he notado distraída en varios momentos en tu servicio. La encargada tuvo que bajar con dos de tus hamburguesas porque estaban olvidadas en la cocina", recuerda.

"Dudo de si contigo tengo un buen servicio en sala", reconoce apenado. Además, la camarera también se ha inventado "costes extra" que no están marcados por la empresa, algo que también le hace ver. "Sé que ha sido muy torpe por mi parte", lamenta Dariela.