El Intermedio se 'cuela' en el despacho de 'Yolanda Díaz', vicepresidenta del Gobierno en funciones para saber si realmente está tan contenta como parece con el acuerdo con el PSOE para formar gobierno. Justo, el programa la pilla en mitad de una entrevista.

El periodista le pregunta que, tras la firma del acuerdo, la vio muy sonriente pero, quizá, no todo era tan bonito tras las declaraciones de Irene Montero. "¿Vuelven a sonar tambores de guerra con Podemos?, pregunta el periodista. La 'vicepresidenta en funciones' afirma que, en todo caso, "serán tambores de batucada, ya que aquí la única guerra que hay es por ver quien tiene más capacidad de amar, ya que en Sumar son compañeras, camaradas, cómplices...". El periodista deja sola a 'Díaz', que no duda en añadir a su afirmación: "Cómplices mis cojones...es que no los soporto, veo a los de Podemos y me dan ganas de estamparlos contra la pared".

Sobre la amnistía, afirma que todo va "como la seda" y añade "si Puigdemont no me llama para negociar, le llamo yo para preguntarle como le ha ido el día". Y confiesa al periodista que "es tan dulce que yo le llamo 'mi crema catalana'". De nuevo, se vuelve a quedar sola, y le pide a su secretaria que llame a Puigdemont al cual dice: "Carles, te voy a decir una cosita, ya te estás pasando con las exigencias, pero ¿tú quién te has creído? Amnistía, referéndum y también te doy entradas para el Primavera Sound".

En cuanto a la reducción de jornada laboral, el periodista le pregunta sobre si ya tiene convencido a Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ya que parece que esta medida ha sentado muy mal a la patronal. 'Yolanda' le contesta que "ya verá como Garamendi acaba apoyando la medida, porque son empresarios, pero también personas con empatía y sentimientos".

De nuevo, se vuelve a quedar sola y, no duda en afirmar, que "son una panda de alimañas porque ninguna rata ha obligado a nadie a hacer horas extra sin cobrar". La 'vicepresidenta' no duda en llamar a Garamendi y le dice: "Escúchame bien, Garamindundi, deja de darme el coñazo con que no te gustan las medidas. Como arranquemos legislatura te las vas a comer sí o sí" y, añade, "lo mismo terminas agradeciéndome la 'Ley Rider' porque es de lo único que vas a trabajar en tu vida".