Wyoming, sobre el término "antisemitismo": "Lo usan para justificar la matanza que está perpetrando Netanyahu"

El Gran Wyoming abrió una nueva entrega de El Intermedio hablando de su "palabra mágica favorita" del momento. Una que, según él, "te puede salvar de cualquier situación: antisemitismo", ironizó el presentador.

"Últimamente, se acusa de antisemitismo con mucha ligereza, y no solo desde Israel, sino que es una moda que están adoptando algunos de nuestros representantes públicos en España. Cualquier tipo de actitud crítica con lo que sucede en Gaza es tachada de antisemitismo", denunció.

Para reforzar su argumento, Wyoming puso varios ejemplos: "¿Defiendes que los palestinos tienen derecho a su tierra? ¿O a la vida? Pues eso es que eres antisemita. Todo lo que no les gusta es antisemitismo".

El presentador explicó que, ante la confusión generalizada, ha decidido aclarar los conceptos: "El Gobierno israelí no es el pueblo judío y los crímenes que cometen no se hacen en su nombre. Condenar las acciones de ese Gobierno no implica condenar a todos los judíos del planeta, de la misma forma que condenar las acciones de Hamás no implica condenar a todos los palestinos".

En su intervención, también quiso dejar claro que "no tiene nada que ver antisemitismo con estar en contra del sionismo, que se ha convertido en una ideología ultranacionalista con un único objetivo: borrar al pueblo palestino de la faz de la tierra".

Y concluyó con un mensaje firme: "Algunos esgrimen el término antisemitismo para justificar la matanza que está perpetrando Netanyahu y deslegitimar las propuestas contra el intolerable genocidio. Pero les advierto que desde aquí vamos a seguir defendiendo la justicia, la paz y el derecho de existir de cualquiera".