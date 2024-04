El juicio a Donald Trump , acusado de alterar documentos financieros para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels, ha celebrado su segunda jornada. A la dificultad de abordar el primer proceso judicial contra un expresidente de Estados Unidos, se une la dificultad para conformar un jurado, pues de las 96 personas entrevistadas, más de la mitad han sido rechazadas al asegurar que no podían juzgarlo con imparcialidad.

Por su parte, Trump se muestra como víctima de una persecución política y asegura que se trata de "un asalto a América". "Si fuera un asalto al país, su abogado llevaría dos cuernos de bisonte", le responde Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Trump ha intentado retrasar el juicio por todos los medios, hasta el punto de lamentar que el juez no le haya permitido asistir a la graduación de su hijo. "Tiene que ser muy duro decirle a tu hijo 'no puedo ir a tu graduación porque me están juzgando', él es más de decir 'no puedo ir a tu graduación porque he quedado con Stormy para ensayar su próxima película", ironiza Wyoming.