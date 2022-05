El Gran Wyoming se traslada hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre el regreso del rey Juan Carlos a España: "A lo mejor sí que tendría que dar algunas explicaciones, pero no solo a su hijo sino a todos los españoles". "Podría explicar si le parece ético gastarse más de 200.000 euros en su primer viaje a España tras sus problemas con la justicia y Hacienda", destaca Wyoming, que también le pide explicaciones sobre todo lo relacionado con Corinna.

Pero no solo eso, el presentador repasa todas las cosas que el rey Juan Carlos tiene que explicar a España. Por ejemplo, cuál es su patrimonio, ya que el New York Times lo cifra en 2.300 millones de dólares: "¿De dónde ha salido?". "Si no da explicaciones para reconciliarse con los ciudadanos, cuya opinión parece no importarle mucho, podría darlas para no dar dañar a la institución a la que pertenece y que ahora representa su hijo", insiste Wyoming.