Wyoming responde a Ayuso tras su oferta de reunirse con las familias de las víctimas de residencias: "Hay que tener jeta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado estar dispuesta a recibir a las familias de los fallecidos en las residencias durante la pandemia. "Yo estoy esperando a que los familiares de víctimas vengan a verme. Lo he dicho a lo largo de estos años en numerosas ocasiones y los recibiré como es debido", afirmó Ayuso en su última intervención pública.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para Wyoming, quien, al escuchar sus declaraciones, no pudo evitar hacer un comentario irónico. "Esperemos que como se merecen no sea con un lanzallamas", bromeó el presentador de El Intermedio. Además, criticó la afirmación de Ayuso sobre haber esperado durante años a los familiares, asegurando que "hay que tener jeta" para decir algo así.

El Gran Wyoming también destacó un cambio en el tono de la Comunidad de Madrid, recordando que, hace tan solo un mes, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de Ayuso, acusaba a los familiares de "llamar asesina" a la presidenta.

Este giro de actitud podría estar relacionado con la cercanía de la fecha en que se cumplen cinco años de los conocidos protocolos de la vergüenza, que podrían prescribir posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias durante la pandemia.

"Puede que todo tenga sentido ahora", reflexionó Wyoming, sugiriendo que Ayuso podría recibir a los familiares con un mensaje enigmático: "¡Toma! Todos prescrito… ¡In your face!".