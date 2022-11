Hoy, Isabel Díaz Ayuso restaba valor a la manifestación de ayer argumentando que no tenía nada que ver con la sanidad y que solo tenía un objetivo político. "Las 200.00 personas que se manifestaron eran de ultraizquierda, todos son peligrosos comunistas y están buscando un nuevo líder y si es posible una cita con el urólogo antes de 2024", ironizaba Wyoming.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que afirmaba que muchos de los manifestantes no eran usuarios de la sanidad pública, el presentador de El Intermedio le responde contundente: "no es incompatible tener un seguro privado con querer que la sanidad pública funcione bien, además defender esto no tiene nada que ver con la ideología, la desatención sanitaria la sufren por igual votantes de izquierda y derecha". En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming también hace su particular análisis del discurso con el que Ayuso "dice cosas, a cuál más disparatada, para que la gente se olvide de la situación en la que ha metido a la sanidad".