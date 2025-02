Wyoming reacciona a el silencio de los populares cuando les preguntan por Mazón: "Es el Voldemort del Partido Popular"

La respuesta política a la gestión de Carlos Mazón tras la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana ha sido unánime: desde todos los frentes se exige su dimisión. Sin embargo, en el Partido Popular parecen evitar el tema a toda costa, tal y como ha quedado reflejado en un reportaje de El Intermedio.

En el vídeo, Wyoming y Sandra Sabatés analizan las 'carreras' que se han dado algunos miembros del PP al ser preguntados por la periodista de 'Al Rojo Vivo', María Llapart, sobre la situación del presidente valenciano.

Tras ver las imágenes, Wyoming no ha podido evitar sorprenderse: "¿Alucino yo o pasan como de la mierda?", ha comentado con su habitual ironía. Acto seguido, ha rematado con una comparación que ha arrancado carcajadas en el plató: "En el Partido Popular no quieren oír hablar de Mazón, su nombre no puede ser mencionado. Es el Voldemort del Partido Popular".