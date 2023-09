El escollo principal entre el PSOE, Sumar y los independentistas para alcanzar un acuerdo de apoyo a la investidura es la unilateralidad, una condición a la que Junts se niega a renunciar y que, para Yolanda Díaz, es inasumible.

"Es un acuerdo social y político, no es una ley de amnistía, acaba en una ley orgánica de amnistía pero le antecede un acuerdo que es social. Cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad ninguna", señala la vicepresidenta segunda en funciones, y El Gran Wyoming comenta que "para convencer a tanta gente sólo se me ocurre una fórmula, coger la amnistía, echarle bechamel y empanarla para que parezca una croqueta".

Aunque Carles Puigdemont ha respondido a las palabras de Díaz comparando la negociación con ir al banco a pedir un crédito, ante lo que el presentador se plantea, entonces, si "además de los apoyos de la investidura, ¿los de Junts le van a regalar a Sánchez una vajilla o una tele de plasma?".