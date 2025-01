Wyoming, sobre la privatización de bomberos en Los Ángeles: "Cuando se denigra lo público, la sociedad queda desprotegida"

Wyoming no se olvida de Gaza. El presentador de El Intermedio, como lleva haciendo durante las últimas semanas, ha empezado el programa celebrando la noticia que ha acaparado todas las portadas: Israel y Hamás han llegado a una tregua. "Sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza donde parece que por fin hay buenas noticias", ha aseverado.

Acto seguido, Wyoming ha recordado que los drones no son tan modernos como parecen: "Hay cosas que parecen muy modernas y en realidad son muy antiguas. Los drones se inventaron a comienzos del siglo XX, lo que no sé es para que los querían porque aún no había cámaras digitales, ni misiles guiados. Si era por tener un cachorro que diese un zumbido insoportable ya tenían la zambomba".

Aunque no es el único ejemplo. Wyoming también ha explicado que las bicicletas eléctricas no son algo del siglo XXI, sino que los primeros prototipos datan de 1895. Eso sí, "práctica, práctica no parece, ya que pesa lo mismo que todo el pelotón del Tour de Francia". Y otra de las cosas antiguas que ha sacado a relucir Wyoming es la privatización y dejar todo en manos del mercado.

"Estados Unidos siempre ha sido un país muy vintage, lleva mucho tiempo privatizando servicios públicos como la sanidad o los bomberos", ha apuntado. Todo esto se debe a que a raíz del incendio que sacude la ciudad de Los Ángeles hemos conocido que más de la mitad de la plantilla de los bomberos de EEUU que están luchando contra el fuego son voluntarios. "A lo mejor no cobran un sueldo decente, pero pueden tirarse por la barra todas las veces que quieran", ha manifestado.

Todo esto está provocando que la protección contra incendios se está convirtiendo en un privilegio que solo los más pudientes pueden costearse. Además, Wyoming ha asegurado que "están trabajando multitud de bomberos privados" y que "por 3.000 euros puedes contratar a dos bomberos con un pequeño vehículo por una jornada" y que un equipo de 20 con un camión vale "algo más de 10.000 al día". Para terminar, ha explicado que seguro que por ese precio "te dejan un calendario de los suyos". "Cuando se denigra lo público, la sociedad queda desprotegida", ha concluido.