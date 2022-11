Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la tragedia del asalto masivo de la valla de Melilla. Algunos medios apuntan a que las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad muestran cómo muchos jóvenes quedaron aplastados en suelo español ante la pasividad de los funcionarios españoles. Desde el Ministerio del Interior afirman que los inmigrantes se amontonaron en lo que denominan "zona operacional conjunta", donde actúan autoridades españolas y marroquíes sin especificar si se trataba de territorio español.

"Ese término no me suena de nada, no existe", destaca El gran Wyoming, que afirma que "esto es un eufemismo para edulcorar la realidad". Por ello, El Gran Wyoming inaugura el "Primer Curso de nombres inventados por el Gobierno para tirar balones fuera e irse de rositas": "Vamos a analizar el término 'zona operacional conjunta', un eufemismo al nivel de 'no eres feo, tienes una belleza distinta'".