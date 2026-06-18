Wyoming pide a Corinna que no subaste las joyas del rey Juan Carlos: "Si necesitas dinero ve al banco, que también te regaló 65 millones"

Wyoming y Dani Mateo se convierten en 'Los Aristorrancios' y llaman a Corinna para que deje de "ofender a la monarquía" con la venta de las joyas del rey Juan Carlos, y al rey emérito para que entienda que ya no puede ser capitán en las regatas.

El duque de 'Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateo del Condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', analizan las últimas noticias de los ricos y famosos, como Corinna, que va a subastar las joyas que le regaló el rey Juan Carlos.

Entre ellas se encuentran la famosa pulsera que lució en la portada de la revista '¡Hola!' y el anillo de compromiso que le habría regalado el rey emérito.

Wyoming no está dispuesto a que esto quede así y decide llamar a Corinna para pedirle que deje de "ofender a la monarquía española": "Si necesitas dinero sácalo del banco, que también te regaló 65 millones de euros", comenta.

Mientras tanto, el rey emérito se encuentra de nuevo en Sanxenxo para participar en otra regata, la tercera este año. "No sé por qué no se empadronada en el Club Náutico y se deja tonterías", apunta Dani.

En la regata será el capitán del barco, pero Dani cree que, con la edad que tiene, "solo puede estar al mando del barco de Chanquete". Por ello, le llama para hacerle entrar en razón: "No te lo dicen porque quieren que mantengas la ilusión de que aún puedes navegar, pero con todo el metal que tienes tú en el cuerpo, como mucho podrías ser el ancla", le explica.

"¿Te acuerdas de lo que hacías tú con Sofía? Pues ahora Sofía eres tú", añade Wyoming, provocando que el 'rey emérito' les cuelgue el teléfono.

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