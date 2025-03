Wyoming, muy crítico con Tamames tras decir que la pandemia "no fue tan grave": "Para contener el 'ayusismo' no hay vacuna"

La exdirectora de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, ha dimitido de su cargo tras unas polémicas declaraciones sobre el COVID cuando se cumplen cinco años de la pandemia. Tamames ha afirmado que "la pandemia no fue una pandemia de gran gravedad", a lo que ha añadido que "afectó, en etapas muy tempranas, a la población joven pero, rápidamente, evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y, fundamentalmente, en las personas mayores".

"O sea que no fue tan grave, al final solo se moría la gente mayor", comenta Wyoming, "o, como se suele decir, 'se iban a morir igual'". "Parece que aprendimos a contener la expansión del virus pero no para contener el 'ayusismo', para eso no hay vacuna", afirma el presentador.

Wyoming recomienda a Tamames que cuando vea un micrófono se acuerde de la pandemia y "aplique la distancia social". Antes de su dimisión, la polémica por sus palabras ha llegado a las Cortes de Castilla y León, donde, todos los grupos, han exigido la salida de la directora de Salud. La polémica ha llegado a tal punto que el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la dimisión de la exdirectora de Salud y se ha disculpado por sus palabras.