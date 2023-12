Dani Mateo ha repasado algunas de las decoraciones navideñas más destacadas de España. Y no precisamente por su belleza sino por la polémica o los titulares que se han generado en torno a ellas.

Así, el colaborador muestra primero unas luces que se han colocado en Vigo cuya forma ha sido muy cuestionada. Mateo indica que es una "evidente corona de Baltasar", algo que mucha gente no ha logrado ver. Pero no son las únicas luces que han recibido burlas. En Madrid, un adorno navideño ha dado lugar a numerosos comentarios debido a que no se sabe muy bien qué puede ser.

Otra de las decoraciones que ha destacado Mateo ha sido el Belén Monumental que se ha colocado en San Lorenzo del Escorial. Las figuras, que van desde pastores hasta cocodrilos, que se han utilizado tienen unos rostros bastante extraños. Tanto que Mateo no duda en afirmar que: "Si te lo encuentras en un callejón oscuro te da un susto".