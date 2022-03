'Wyo Javier' y 'Sandrota Corredera' presentan 'Sálvame Borbón', un espacio en el que abordan "el bombazo del día": la decisión de la justicia británica de denegar la inmunidad al rey emérito, de manera que podría ser procesado por la demanda de acoso interpuesta por Corinna Larsen: "Ese juez va mas a saco contra Juan Carlos que Albano contra Lidia Lozano", comenta Wyoming escandalizado.

"En Gran Bretaña no tiene inmunidad, en Abu Dabi no tiene a su familia y en Suiza está bastante contento porque lo que no tiene son impuestos", afirma Wyoming mientras, por su parte, 'Dani Mateomoros' participa en la tertulia con una 'exclusiva' ya adelantada por la prensa: "El rey emérito sigue enamorado de Corinna". Puedes ver la reacción de Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.