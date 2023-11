El Gran Wyoming explica que hoy ha arrancado la COP28, la Cumbre Mundial del Clima, cuyo objetivo es que todos los países del mundo reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y abandonen los combustibles fósiles. Sin embargo, este destaca que se celebra en Emiratos Árabes, uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles del planeta. "¿Qué podría salir mal?", ironiza.

"De lo que se trata es de seguir contaminando sin control ni cortapisas", afirma, y expone que no solo han nombrado presidente de la cumbre al sultán Al Yaber, sino que también es el director de la petrolera estatal.

Según la BBC, Emiratos Árabes va a aprovechar la cumbre internacional para cerrar acuerdos sobre combustibles fósiles con, al menos, 15 países, ante lo que el presentador apunta que "en vez de una cumbre para disminuir la contaminación, resulta que se convierte en una feria del petróleo. Ya ni disimulan".

"No creo que peque de pesimismo si digo que la COP28, tan importante para intentar atajar el calentamiento global, que ya nos está matando, no pinta demasiado bien", comenta, y sostiene que, además del qué se hace, es importante el dónde se hace y "celebrar una cumbre climática en Dubái no tiene sentido".