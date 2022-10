Los lobbies ultra católicos y de extrema derecha cada vez es más frecuente que recurran a celebridades e influencers para que les ayuden a difundir y blanquear su mensaje. La última que ha acudido a uno de sus eventos ha sido Tamara Falcó, que estuvo en el Congreso Mundial de las Familias que se celebró en México este pasado fin de semana y donde compartió escenario con el presidente de la organización HazteOir , Ignacio Arsuaga.

Un evento en el que se condenó el aborto y la unión entre personas del mismo sexo, como hizo la marquesa de Griñón: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, donde hay tantos tipos distintos de sexualidad y de sitios donde puedes ejercer el mal, que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto". "No estaba tan bien visto, se cagaban en su puta madre", no puede evitar reaccionar El Gran Wyoming a las palabras de Tamara desde el plató de El Intermedio, donde defiende que cada uno "afronte las rupturas como puede", pero sin hacer "declaraciones tan lamentables" porque, "¿cuál es el problema de que haya tantos tipos de sexualidades?".