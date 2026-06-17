Wyoming, sobre Begoña Gómez: "Cómo va a huir a Camboya si no es capaz de escaparse de Vito Quiles"

El Gran Wyoming contesta a la acusación popular que ha pedido la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "A ver, esta señora vive en la Moncloa rodeada de escoltas y policías, veo difícil que se fugue".

Sandra Sabatés destaca que al PSOE "se le complica la vida" ya que "los casos judiciales siguen su curso". Por ejemplo, la acusación popular, que dirige Hazte Oír, y la acusación particular de la Universidad Complutense han pedido la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Carlos Barrabés, mientras que la Fiscalía y las defensas sostienen que no hay indicios suficientes de delito.

Además, han solicitado medidas cautelares para la mujer del presidente del Gobierno, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

"A ver, esta señora vive en la Moncloa rodeada de escoltas y policías, veo difícil que se fugue", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona en este vídeo de El Intermedio: "¿Cómo va a huir a Camboya si no es capaz de escaparse de Vito Quiles?".

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