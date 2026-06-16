Sandra Sabatés, sobre los policías que negaron ante el juez la agresión sexual de Rafa Mir: "Debería ser penalti y expulsión, al menos de la Policía"

"Primero denuncia, luego risas por la banda, después compadreo cerca del área y gol a la credibilidad de las víctimas", 'retransmite' Sandra Sabatés sobre los policías a los que se ha pedido que se les investigue por falso testimonio en el caso de Rafa Mir.

Sandra Sabatés y Cristina Gallego analizan en una nueva edición de 'Goles son señores' la sentencia de ocho años de cárcel para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual.

Ahora, el tribunal que ha condenado al jugador ha pedido que se investiguen a los policías que le exculparon durante el juicio por un presunto delito de falso testimonio, después de que en su declaración los tres agentes que se personaron en la casa de Mir tras la agresión aseguraran que las víctimas le dijeron que la relación había sido consentida.

"Esto debería ser penalti y expulsión, al menos del cuerpo de Policía", comenta Sandra, mientras Cristina Gallego recuerda que, según las víctimas, "este trivote de policías incluso se reían junto a los acusados".

"Primero denuncia, luego risas por la banda, después compadreo cerca del área y gol a la credibilidad de las víctimas", 'narra' Sandra, que lo define como "catenaccio de bros, una muralla infranqueable donde se protege a un futbolista famoso".

Polémica sentencia

Por otro lado, en Córdoba un juez ha absuelto por segunda vez a un hombre que llamó 100 veces en un solo día a su exmujer. "Parece que tenemos a un jugador del Acoso F.C.", apunta Sandra. El juez, indica Cristina, consideró que no había habido una "alteración grave" de la vida de la denunciante y que, si se sentía acosada, lo que tenía que haber hecho era cambiar de móvil.

Por ello, Sandra y Cristina le recomiendan al juez el "VARedicto", un dispositivo que "detecta el machismo en tus sentencias".

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