Como expone Sandra Sabatés, "el turismo está tensionando el mercado de la vivienda hasta hacerla inaccesible a la población local". Esto está afectando a numerosas ciudades del territorio español pero el programa se fija hoy en Ibiza, "donde el precio de la vivienda se ha convertido en un enorme problema social", expone Sandra.

En la isla, el 62% de las habitaciones en alquiler superan los 1.000 euros, "un coste inasumible para los vecinos que residen allí todo el año y para los trabajadores del sector turístico", expone la presentadora.

"¿1.000 euros la habitación?", pregunta Wyoming alucinado. "¡Qué barbaridad!", añade el presentador. "Antes Ibiza era la isla de los hippies y el chill out. Ahora con estos precios de la vivienda se ha convertido en la isla de los especuladores in y los ibicencos out", concluye.