Wyoming, tras admitir Luceño que las comisiones eran elevadas: "Es como atracar un banco y decir 'tenía que haberme llevado la mitad"

Si ayer declaraba Luis Medina en el juicio por el 'caso mascarillas' y las comisiones millonarias en la compra de material sanitario, hoy era el turno de Alberto Luceño, que en su comparecencia intentaba eludir su responsabilidad asegurando que las comisiones millonarias las fijó el empresario malasio San Chin Choon.

Luceño aseguraba ante el juez que no sabía cuál iba a ser su comisión. "Él se metió un día en la cuenta del banco y dijo: 'Coño, 5 millones de euros'", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas. Luceño además ha afirmado que era consciente de que las comisiones eran muy elevadas, lo que para Wyoming "es como atracar un banco y decir: 'Me tenía que haber llevado solo la mitad'".

Wyoming recuerda el "pa la saca" con el que los comisionistas celebraron el 'pelotazo' de las mascarillas en el que "cobraron 11 millones de euros por poner en contacto a dos personas".

Para demostrar que su ánimo no era lucrarse, Luceño sostenía que "si hubiera tenido el ánimo de estafar, habría vendido 26 artículos y ganado 26 veces más", lo que, según Wyoming, le habría convertido en "el Aliexpress de los comisionistas".

Sin embargo, todos estos argumentos no concuerdan con lo que se puede escuchar en los audios que intercambiaron Medina y Luceño sobre el contrato con el Ayuntamiento de Madrid, lo que para el presentador "deja claro que ni buena voluntad, ni ganas de ayudar, ni 'no sabía qué comisión me iba a llevar'".