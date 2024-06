Suena una sirena de alarma en el barco de El Intermedio pero el 'capitán' Wyoming pide calma a los pasajeros ya que "como es habitual la orquesta seguirá tocando". "Bueno, en realidad no hay orquesta pero porque tenemos algo mejor: el Kanka", añade.

El cantante malagueño interpreta la canción 'Tu opinión'. Toda una declaración de intenciones en la que, acompañado por su guitarra, afirma: "Tu opinión me la pela siento que te enteres así" o "y como el kilo de opinión está muy baratito, me cuenta milongas que me importan un pi...".

"Hombre, me podrías haber dicho que me habías compuesto un tema...", le dice Wyoming cuando termina su canción. "Quería que fuera sorpresa", responde él. Como cuenta el artista, durante todo el verano estará actuando por toda España. Entre otros lugares, tocará en directo en Córdoba, Mutxamel o Málaga.