"No te voy a mentir, Wyoming me carga un poquito"

'El Intermedio' engancha reúne cada noche frente al televisor a más de 2 millones de espectadores. De ellos, los hay enamorados del Gran Wyoming y algunos que, era de esperar, le regalan adjetivos poco halagadores. El equipo del programa de laSexta sale a la calle y tantea la opinión de una chica que responde: "Creo que el Gran Wyoming está últimamente un poco subido, me carga, no te voy a mentir, me carga un poquito".

Publicidad