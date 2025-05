'Putin' intenta 'anexionarse' el apartamento de 'Trump': "Ya sabes que yo respeto las treguas lo mismo que tú a las mujeres"

'Fachas', la parodia ultra de 'Friends' de El Intermedio, tiene un nuevo inquilino: 'Vladimir Putin'. El presidente ruso viene para ocupar la habitación de Marine Le Pen: "Igual se tiene que ir una temporadita", afirma. 'Putin' también quiere saber cuál es la habitación de al lado "porque no descarto anexionarla también".

Finalmente, terminan repartiéndose el apartamento por la mitad, donde 'Donald Trump' se queda con la tele y la habitación de Santiago Abascal: "No la necesita, siempre duerme a mis pies", comenta. 'Putin', por su parte, se queda con la cocina con encimera en península porque "ya sabes que yo veo una península no me resisto".

El 'líder' ruso le advierte que, de cruzar la línea, le declarará la 'Guerra Fría' con el termostato del aire acondicionado, mientras que Trump reacciona apagando el interruptor de la luz. "¿No ves que esto también te perjudica?", le pregunta Putin, a lo que el 'presidente' de Estados Unidos responde que "yo siempre actúo a ciegas".

Tras las primeras hostilidades en las que 'Putin' le lanza un "ataque aéreo contra objetivo civil" en forma de zapato, deciden firmar una tregua. Sin embargo, el presidente de Rusia advierte que "yo respeto las treguas más o menos lo que tú a las mujeres" y le regala unos bombones rellenos de plutonio.

'Trump' reacciona poniéndole aranceles del 50% a todo lo que entre en su frigorífico, mientras que 'Putin' reacciona quitándole las tierras raras del piso: el arenero del gato.