Carles Puigdemont, reacio a cambiarse "de look" de cara al referéndum

VÍDEOS MANIPULADOS

Carles Puigdemont ha dejado claro que van a hacer todo lo posible para que el 1 de octubre toda la gente pueda ir a votar: "¡Oye, pues se me acaba de ocurrir una idea! ¡Vamos a cambiarte el look!", le ha aconsejado una chica. Una aportación que no ha entusiasmado en absoluto al president.