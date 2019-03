Susana Díaz: "Porque una buena educación es garantía de libertad y de autonomía como decía mi tía"

MONTAJE DE VÍDEOS MANIPULADO

Jordi Pujol presenta su defensa alzando la voz y afirmando: "Di one, di one", lo que los expertos de 'El Intermedio' han definido como un nuevo idioma inventado que usa para comunicarse con su abogado y que nadie le pueda entender. Por otro lado Susana Díaz no ha querido ser menos y aprovechó el día de Andalucía para dejar claro ante todos que no estaba tan inspirada como para inventarse un idioma, pero que sí que es capaz de hablar rimando, tal y como decía su tía.