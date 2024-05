Con motivo del 20 aniversario de la boda del rey Felipe y la reina Letizia, Thais Villas ha llamado a una vidente desde El Intermedio para conocer cómo se encuentra su relación. La reportera no le dice sobre quién hace la consulta, tan solo que llama desde un departamento de Estado "importante" y, por ello, tampoco puede decir su nombre. En su primera tirada, Cochin, la vidente, afirma que la pareja "muy bien no está". "¡Qué me dices, Conchi!", afirma sorprendida Thais Villas a la vidente, que le explica: "Le salen todo cartas negativas... aquí hay algo raro, este hombre está un poco en crisis de la edad".

Por otro lado, cuando Thais Villas le explica que el matrimonio celebra su 20 aniversario, Conchi expone que, pese a los problemas, "todo tiene solución, se van a recuperar". Eso sí, la vidente también tiene claro que "ni de coña" están enamorados como el primer día según lo que le muestran las cartas. "Conchi, que mala eres de verdad, cómo me dices esas cosas"e responde Thais. "A ver, la sensación es que este hombre es muy familiar, demasiado, y tiene demasiado en cuenta a la familia", añade la vidente.

Por otro lado, Conchi también habla de la relación de la mujer con su suegro: "Este hombre es muy de normas, todo tiene un protocolo y una historia, y ella no es tan de protocolo, y lo que hace cada vez que habla con él es cabrearla". Puedes ver la llamada completa en el vídeo principal de esta noticia.