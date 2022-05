Pasar de un modelo tradicional de generación de energía a uno descentralizado basado en las renovables puede generar muchas dudas. ¿Es fiable? ¿realmente se ahorra en la factura de la luz? Andrea Ropero se desplaza hasta Crevillent, una localidad alicantina que desde hace casi un siglo tiene su propia cooperativa eléctrica para descubrirlo. En concreto, la periodista habla con las vecinas de El Realengo, una pedanía de esa localidad alicantina, donde se ha formalizado una comunidad energética que puede servir de ejemplo para muchas localidades. Allí, sus 250 vecinos producen y gestionan su propia electricidad, pagando entre un 20% y un 30% menos en la factura de la luz.

Juana, una de las vecinas, muestra su última factura, en la que ha ahorrado un 25%. "De 126 euros voy a pagar 95 y esto va a ir a más conforme la infraestructura esté pagada", explica Juana, que detalla que pasarán de ese 25% de ahorro a un 50%. "Recuerdo hace tres años cuando nos plantearon el tema energético y era algo que no conocíamos apenas y nos asustaban", explica la mujer, que confiesa que hubo cierto miedo ya que "las comunidades energéticas es algo muy nuevo". Entonces, ¿cómo se decidieron? "Son todo beneficios, además del ahorro que tenemos la infraestructura no rompe la estética del pueblo y además nos da servicios como parques", insiste la mujer, que destaca que además ayuda a no agravar el tema del medioambiente. Incluso, explica que financian el tanatorio: "Aquí morirse sale gratis".

El éxito de Crevillent

¿Por qué hay tan pocas comunidades energéticas en España que logren el éxito de Crevillent? El alcalde afirma en este vídeo que la primera traba es "la propia legislación". "¿Quién decide la legislación del sector eléctrico?, el oligopolio del sector eléctrico".