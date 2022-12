¿Estamos 'enganchados' a la tecnología? ¿Pasamos demasiado tiempo delante de las pantallas? Thais Villas visita un colegio y plantea estas y otras cuestiones a un grupo de niños. Lara asegura que "me interesa más ir de vacaciones", mientras que Irene admite que usa la tablet, aunque, afirma, "no me engancho mucho porque si no mi madre me mata". Esta niña explica que "lo que no me dejan utilizar es Alexa", si bien comenta que ella y este dispositivo "somos amigas, me canta hasta canciones".

Por su parte, Héctor y Gael desvelan que ellos "solo tenemos juegos de rol de los años 80, por lo menos", entre ellos uno de "matar jefes", lo que no disgusta a la reportera de El Intermedio: "Ha habido veces que he tenido muchas ganas de eso", comenta. En el vídeo sobre estas líneas, los pequeños opinan sobre la posibilidad de tener su propio móvil y desvelan los momentos más 'embarazosos' de sus padres con la tecnología: "Cada vez que salgo de mi habitación, mi madre está en el baño cagando, meando y viendo el móvil", describe Irene.