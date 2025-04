Toñi García, familiar de varios fallecidos en la DANA: "Que nos hablen ahora de presupuestos no me alivia. Quiero justicia"

Valencia se convirtió el pasado fin de semana en el escenario de una manifestación en la que miles de personas protestaron contra la gestión de la DANA de la Generalitat Valenciana y pidieron la dimisión del presidente Carlos Mazón.

En la concentración, varios familiares de víctimas de la tragedia charlaron con Andrea Ropero. Mari perdió a su hija Janine que, además, estaba embarazada de casi ocho meses. Ella, como explica a Ropero, pide justicia por su hija y su nieta. "Logró salir del coche, se subió arriba de otro coche para salvarse pero vino un contenedor, les golpeó y los hizo caer a todos", explica. Mari cuenta que su hija estaba muy ilusionada con su embarazo y tenía todo preparado para la llegada de Escarlett.

Toñi García, por su parte, perdió a su marido, Miguel, y a su hija Sara. "Estoy con mucho dolor, pena e indignación por todos los días que tenemos que ver y escuchar a un presidente mentir", afirma ante Andrea. García solo quiere justicia, que se depuren responsabilidades y dimitan los responsables.

"Que nos hablen ahora de presupuestos no me alivia. Quiero justicia y responsabilidad", manifiesta, entre lágrimas, "aquí estaré luchando por mi marido y mi hija porque se lo debo, es lo único que me queda".

Explica a Ropero que ella es funcionaria de la Generalitat, al igual que su marido. "Yo era compañera de la consejera Nuria Montes, que dimitió por aquellas palabras tan desafortunadas sobre los familiares, y a día de hoy nadie se ha puesto en contacto conmigo", cuenta. "El pueblo necesita justicia y no mentiras, que es lo que ha hecho hasta ahora nuestro presidente", concluye.