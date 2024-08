Thais Villas salió a la calle con su popular concurso 'Estirando el cliché'. En esa ocasión, las preguntas estaban relacionadas con la educación. ¿Consiguió alguno de los participantes llevarse el jugoso premio?

El primero en enfrentarse a 'Estirando el cliché' fue Jokin. El joven debía encontrar a una persona que hablara inglés. El chico escogido a una joven pero, para su desgracia, la joven explicó que no hablaba inglés. "Estoy en proceso de aprenderlo", aclaró.

Thais se despidió del primer concursante y escogió a Inés como segunda contendiente. El primer perfil que debía encontrar es una persona que hubiera usado una chuleta en un examen. Inés escogió a una joven italiana y, a pesar de que no dominaba el castellano, consiguieron hacerse entender. Y, para suerte de Inés, la joven no dudó en confesar que había usado chuletas. "Tiene cara de pilla", afirmó Inés.

El siguiente perfil debía ser alguien que hubiera tenido mote en el colegio. Inés escogido a una mujer que se llamaba Pilar. Aunque inicialmente parecía no recordar su mote, tras la insistencia de Inés, Pilar explicó que, cuando era algo más mayor, empezó a tocar la bandurria y entonces comenzaron a llamarla "puita de oro". Esto puso muy contenta a Inés ya que estaba más cerca del premio.

El último perfil a encontrar era el de una persona que no hubiera sacado nunca un sobresaliente. Inés escogió a una chica que la estaba mirando llamada Laura. La joven, ante la pregunta de la reportera, aclaró que siempre había sido "poco estudiante". "Nunca he sacado un sobresaliente, no lo digo con orgullo". "Tiene más cara de pillina que de empollona", afirmó Inés.

La reportera le dio a elegir a la concursante entre dos regalos: 15 euros o una caja sorpresa. Finalmente, Inés escogido el regalo sorpresa que no era otra cosa que un diploma que acreditaba que: "La universidad de Thais Villas acredita que Inés ha completado una entrevista estupenda". "Participaría de nuevo, me ha gustado", afirmó la concursante al despedirse.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.