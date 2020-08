The very best of el Intermedio

Test masivos y alta tecnología: el método eficaz de Corea del Sur para controlar la curva de contagios

La española Laura Valls habla en El Intermedio de los métodos que están utilizando en Corea del Sur, donde reside, para controlar la curva de contagios. En este vídeo explica cómo son los test masivos y la alta tecnología que utilizan.