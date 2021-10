Thais Villas presenta en El Intermedio 'Cara b', su sección en las que descubre la cara menos conocida de los políticos. Esta vez, llega el turno de Salvador Illa. El exministro de Sanidad se sincera como nunca y todo, en un entorno sorprendente: su huerto. Nada más verle, Thais Villas no puede evitar destacar el look del socialista: "Es un hombre tranquilo que podría ser un monje budista si no fuera por su pelazo".

La reportera pregunta al líder de la oposición en Cataluña sobre una de sus aficiones: correr. Una pasión que ya hacía cuando era ministro de Sanidad en Moncloa. el socialista afirma que le venía muy bien para mantener la calma ante la tensión de ser ministro de Sanidad en plena pandemia. Además, se confiesa sobre algo que no ha contado nunca y que le provocó el estrés. Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.