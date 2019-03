Sabina: “La poesía sólo puede vomitar encima de los mercados"

La colaboradora de 'El Intermedio' Thais Villas ha entrevista a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. El catalán le comenta que él y su compañero de tablas tienen “una relación más allá del escenario. Salimos juntos, paseamos juntos, bailamos juntos…” Van mejor que los matrimonios porque “no hay sexo. Ayuda mucho a mantener una relación”.

Un hombre como él está con un “tío malo como Sabina”, según Thias, no porque le gusten los ‘malotes’ sino que “es víctima de su propio personaje”. Malo de Sabina, se le han pegado los “calcetines a rayas” y bueno, “me gustaría que se me pegaría su generosidad”.

Sabina atiende a Thais Villas. Asegura que no le gusta que les consideren ‘Pili y Mili’, prefiere ‘Zipi y Zape’ o ‘Mortadelo y Felemón’. La gente rumorea por estar siempre juntos. “Hay tema pero no temazo porque él no quiere”, comenta. De Serrat malo ha aprendido a “contar dinero”, pero asegura que “Serrat es el maestro de los maestros”.

Thais pregunta qué puede hacer la poesía por los mercados. “La poesía sólo puede vomitar encima de los mercados” porque “no se puede más”. Comenta que “somos la primera generación donde nuestros hijos van a vivir mucho peor, van a tener menos posibilidades. Yo que estoy en edad de jubilación no va a haber dinero para pagarme la pensión”. Por ello, Thais va a tener que “recogerme”.